Дуже складно вмовити українців: Степанов пояснив повільні темпи вакцинації

Україна не зможе забезпечити вакцинацію 100% населення країни.

Як розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в одному з інтерв’ю, українців дуже складно переконати вакцинуватися.

– В процесі вакцинації жителів країни ми будемо поступово скасовувати карантинні обмеження, – розповів Степанов.

Голова МОЗ підкреслив, що для повного скасування карантинних обмежень необхідно прищепити 70% жителів країни.

Крім того, за його словами, вакцина для введення першої дози, яку було закуплено офіційним Києвом, вже практично закінчилася.

Голова ООН про темпи вакцинації

Раніше сьогодні голова ООН Антоніо Гутерріш закликав усі країни наростити потужності з виробництва вакцини від коронавируса.

За його словами, щеплення потрібно справедливо розподілити серед всього населення земної кулі.

Голова ООН також вважає неприйнятною ситуацію, коли розвинені країни масово вакцинують населення, тоді як бідні – не можуть дозволити собі прищепити людей, що входять в зону ризику, навіть однієї дозою.

Источник: Интервью Максима Степанова

Фото: Интервью Максима Степанова