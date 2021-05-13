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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Кількість вакцинованих в Україні з кожним днем збільшується

Вакцинація

За даними МОЗ станом на 13 травня в Україні кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 901 107. З них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб.

За останню добу вакциновано від Covid-19 20 386 осіб. Це більше, ніж днем раніше, коли вакцинували 18 264 особи.

Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

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Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 543 099 людей.

Як повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, країни, з якими укладено контракти на поставки вакцин в Україну, почали відвантажувати препарати. Невдовзі до країни надійде ще одна партія вакцини Pfizer.

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