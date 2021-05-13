Ще близько 8 млн гривень підуть на дослідження імуногенних властивостей протеїнів коронавірусу SARS-COV-2 в якості основи для розроблення вітчизняної Covid-вакцини. Про це на своїй сторінці на Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ці та інші питання були обговорені під час останнього засідання Комісії з біобезпеки і біозахисту при РНБО України.

Як стало відомо, обидва проекти фінансує Національний фонд досліджень України. Виконавцями призначено відповідно Інститут біології клітини НАН України і Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

-Переконаний, що здоров’я – це актив, який вимагає необхідних інвестицій, – зазначив Віктор Ляшко під час бесіди із головою Комісії Сергієм Комісаренком. – І пандемія Covid-19 чітко дала зрозуміти, що інвестиції мають бути суттєвими, а відтак, пріоритети в системі громадського здоров’я повинні бути переглянуті.

Також на засіданні йшлося про здатність українських вчених створити м-РНК вакцину, про запуск біокластеру зі створенням Національного центру біотехнологій та будівництвом BSL-3 лабораторії. Були обговорені аспекти української геномної ініціативи.

А між тим, ФАКТАМ ICTV стало відомо, коли МОЗ України планує перевірити колективний імунітет.

Джерело: Facebook