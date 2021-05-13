PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

МОЗ перевірить колективний імунітет до Covid-19 українців влітку

коронавірус, карантин

В Україні впродовж літа планують дослідити епідеміологічну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу та його штамів, а також стан колективного імунітету.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 13 травня. За її словами, у дослідженні, яке проводитиме Міністерство охорони здоров’я та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за участі Центру громадського здоров’я, візьмуть участь дев’ять тисяч дорослих людей.

Це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, в результаті якої вони зможуть безкоштовно отримати тест на антитіла.

Читайте
В Україні продовжує зростати добовий показник - 6 813 випадків Covid-19

Науковці проведуть дослідження у два етапи. Під час першого сформують мобільні бригади із соціологічних працівників та медика, які проводитимуть опитування і братимуть зразки крові для тестів на антитіла.

На другому етапі експерти оброблятимуть анкети та формуватимуть реальні статистичні результати, репрезентативні для всієї України.

– Таким чином ми зможемо побачити ціліснішу картину про епідемситуацію в Україні, долучивши людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не зверталися до лікаря по допомогу. Обидва етапи фахівці планують завершити впродовж літа, – зазначила вона.

Крім того, у НАН України прогнозують, що протягом наступного тижня в країні збільшиться кількість хворих на коронавірус. Це пов’язано із стабілізацією кількості тестувань після травневих свят.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка