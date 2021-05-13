В Україні впродовж літа планують дослідити епідеміологічну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу та його штамів, а також стан колективного імунітету.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 13 травня. За її словами, у дослідженні, яке проводитиме Міністерство охорони здоров’я та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за участі Центру громадського здоров’я, візьмуть участь дев’ять тисяч дорослих людей.

Це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, в результаті якої вони зможуть безкоштовно отримати тест на антитіла.

Науковці проведуть дослідження у два етапи. Під час першого сформують мобільні бригади із соціологічних працівників та медика, які проводитимуть опитування і братимуть зразки крові для тестів на антитіла.

На другому етапі експерти оброблятимуть анкети та формуватимуть реальні статистичні результати, репрезентативні для всієї України.

– Таким чином ми зможемо побачити ціліснішу картину про епідемситуацію в Україні, долучивши людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не зверталися до лікаря по допомогу. Обидва етапи фахівці планують завершити впродовж літа, – зазначила вона.

Крім того, у НАН України прогнозують, що протягом наступного тижня в країні збільшиться кількість хворих на коронавірус. Це пов’язано із стабілізацією кількості тестувань після травневих свят.