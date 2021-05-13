Вчені та лікарі Covid-клініки Mayo Clinic (США) на базі свого лікувального закладу проводять довгострокове дослідження, в ході якого намагаються визначити найпоширеніші проблеми зі здоров’ям у пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію.

На сьогодні є результати по першим 100 пацієнтам, яких лікарі спостерігали протягом шести місяців. Середній вік учасників – 45 років, більшість з них – жінки. Їх оцінювали в середньому через 93 дні після зараження.

Хронічна втома, швидка стомлюваність, перепади настрою, когнітивні порушення, що заважають поверненню до повноцінного повсякденного життя, – такими були перші дані, які дослідники об’єднують під загальною назвою “синдром тривалого поширення Covid-19” (PCS).

– У більшості пацієнтів не було супутніх захворювань до зараження Covid-19. У багатьох не було симптомів, пов’язаних з Covid-19, настільки серйозних, щоб потребувати госпіталізації, – коментує результати досліджень доктор медицини, медичний директор клініки Грег Ванічкачорн.

Проте після перенесеного захворювання багато хто з них відчувають незвичну втому, більше половини повідомили про проблеми з мисленням, широко відомих як “мозковий туман”.

Вчений закликав пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, не чекати, поки їх обстежують. Якщо є симптоми явного нездужання, яке триває досить довгий час, слід негайно звертатися за лікарською допомогою. Інакше тимчасові симптоми можуть перейти в хронічну стадію.

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