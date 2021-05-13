У Великій Британії випробовують швидкий тест на Covid-19, який може дати результат протягом 25 секунд. Авіакомпанія British Airways вважає, що він поліпшить мобільність населення в умовах пандемії.

Саме ця компанія проводить випробування тесту на антиген Pelican, який може виявляти різні варіанти коронавірусу. Участь у тестуванні візьмуть члени льотних та бортових екіпажів.

Для того, щоб отримати результат слід помістити зразок слини до одноразового сенсорного блоку, який струшують і вставляють у багаторазовий цифровий зчитувач, підключений до пристрою із підтримкою Bluetooth. Результат з’являться в мобільному додатку протягом 25 секунд.