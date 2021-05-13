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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У Великій Британії випробовують надшвидкий тест на Covid-19

тестування

У Великій Британії випробовують швидкий тест на Covid-19, який може дати результат протягом 25 секунд. Авіакомпанія British Airways вважає, що він поліпшить мобільність населення в умовах пандемії.

Саме ця компанія проводить випробування тесту на антиген Pelican, який може виявляти різні варіанти коронавірусу. Участь у тестуванні візьмуть члени льотних та бортових екіпажів.

Для того, щоб отримати результат слід помістити зразок слини до одноразового сенсорного блоку, який струшують і вставляють у багаторазовий цифровий зчитувач, підключений до пристрою із підтримкою Bluetooth. Результат з’являться в мобільному додатку протягом 25 секунд.

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У компанії повідомили, що цей тест вже схвалили до використання у Європі та Великій Британії, а у США він проходить перевірку. За даними розробників, тест правильно визначає 98% людей, хворих на Covid-19, і 100% тих, хто не хворіє.

– Ми сподіваємось, що тест Pelican незабаром може бути використаний як стандартний тест для мандрівників та членів екіпажу у всьому світі, – зазначили у компанії.

Нещодавно група дослідників японського НДІ Рікен, університету в Токіо та інших науково-дослідних установ заявили, що займаються розробкою тесту на коронавірус, який допоможе виявити інфекцію всього за п’ять хвилин.

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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