Україна посіла перше місце за кількістю летальних випадків від Covid-19 за добу серед країн Європи. Водночас у світі вже зафіксували 161 млн нових випадків зараження цією хворобою. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США.

За добу у світі померли понад 13 тис. осіб, у яких підтвердили коронавірус. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 139 млн осіб. Наразі нараховується майже 17 млн активних випадків захворювання.

Головні новини про коронавірус за 13 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу збільшилася кількість нових випадків Covid-19. Так, захворіли 6 813 людини. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 346 пацієнтів, а одужали – 19 507.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

У Національній академії наук прогнозують, що протягом наступного тижня в Україні збільшиться кількість нових випадків коронавірусу та летальних випадків. Це пов’язано із стабілізацією кількості тестувань після травневих свят.

МОЗ України впродовж літа планує дослідити епідеміологічну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу та його штамів, а також стан колективного імунітету.

Вакцинація в Україні

12 травня 20 386 людей щепили проти Covid-19 в Україні, а 1 900 осіб отримали другу дозу вакцини. Від початку вакцинальної кампанії 901 107 людей щеплено, з них 901 105 осіб отримали лише першу дозу, а 3 828 осіб – обидві дози вакцини.

Найбільше щеплень зробили в Києві (1 610), Дніпропетровській (1 550), Запорізькій (1 351), Львівській (1 221), Одеській (1 199) і Житомирській (1 052) областях.

У МОЗ повідомили, що пункти щеплень в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для першої дози. Кампанію з імунізації відновлять, щойно надійде нова партія вакцини.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, у країні поки не вистачає вакцин для того, щоб вакцинувати усіх охочих громадян, які записались на щеплення через Дію. МОЗ готовий на вихідних вакцинувати людей з електронної черги, але країна не має додаткових 500 тис. доз препаратів.

Коронавірус у світі

У Чорногорії людям, які залишають країну, можна безкоштовно здати тест на коронавірус за умови, якщо у державі, звідки вони родом, є така вимога.

У Сербії громадяни зможуть завантажити цифровий сертифікат, який підтверджує, що вони вакцинувалися або мали негативний результат тесту на коронавірус.

З 14 травня Греція починає послаблювати локдаун, зокрема, буде скасовано обмеження на внутрішні поїздки та скорочено комендантську годину.

У Німеччині з 13 травня пом’якшили правила в’їзду в країну. Повністю щеплені затвердженими в ЄС вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson& Johnson, а також ті, хто переніс Covid-19, більше не повинні після приїзду в країну йти на карантин і здавати тест.

Карантин в Україні

Станом на 13 травня всі регіони України перейшли до жовтої карантинної зони. Миколаївська та Черкаська області останніми вийшли з помаранчевої зони.

До червоної та зеленої зони не потрапив жоден регіон. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.