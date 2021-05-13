Український борщ, що приготований за автентичними рецептами – є унікальною стравою. І не тільки тому, що у нас ростуть всі його багаточисельні інгредієнти. В ньому співвідношення жирів, білків та вуглеводів таке, що більш збалансовану страву знайти важко.

Про те, чим корисний український борщ, Фактам ICTV розказала доктор медичних наук, професор Людмила Овсяннікова.

Борщ, зварений із салом – найкращий енергетик. М’ясо й гриби насичують організм білками. А повноцінний білок дає силу, прискорює обмінні процеси.

Останнім часом гастроентерологи радять не вживати м’ясні бульони. Та якщо ви маєте здоровий шлунково-кишечний тракт, то можете варити борщ з м’ясом, але злийте бульон після того, як покипить хвилин з десять. А потім залийте свіжою водою і варіть далі.

– Овочі, яких у борщі не менше семи найменувань, – це джерело вітамінів, мікро- і макроелементів, – підкреслила Людмила Овсяннікова. – Їх клітковина робить борщ найкращим харчовим детоксикатором. Вона вимітає з організму все зайве і очищує його від токсинів.

Борщ посилює травленя і відновлює кров та розріджує її. Наші пращури, що й гадки не мали про віруси і тромби, створили цю чудову страву, яка під час пандемії коронавірусу, коли посилюється небезпека виникнення тромбозів, може стати додатковим лікувальним та профілактичним засобом.

Ви коли-небудь відчували жар після споживання борщу? Якщо так, то знайте, це поліпшився кровообіг. Тобто дія його майже миттєва.

Який борщ правильний

Йдеться не про рецептуру, а про спосіб приготування. Адже відомо, що коли овочі варяться у воді, з них все виходить у бульон, а от коли вони тушаться, то все корисне залишається в них, та й смак не страждає. Звісно, у давнину борщ готували у печі, де він не варився, а довго млів. Правильний борщ має готуватися у печі, або тільки на маленькому вогні. В Одесі навіть говорять “и шо ето ваш борщ кипить наче компот”. Тобто, всі знають, що борщ, який сильно булькає, переварюється, вже не такий смачний та корисний.

– Якщо зазирнути у давнину, то побачимо, що м’ясо українці споживали не часто, – розповідає професор. – В основному готували страву з овочів, а для ситості додавали гречану кашу або товчене з часником сало.

Гречка – джерело вітамінів та заліза. Жир допомагає засвоюватися каротиноїдам та жиророзчинним вітамінам. Часник – це фітонциди, що знешкоджують патогенні мікроорганізми. Такої затірки має бути небагато – одна столова ложка. Але це збагатить борщ і смаком, і енергією, і користю.

Борщовий розбір

Якщо дослідити хімічний склад кожного борщового овоча, то ми побачимо величезну кількість корисних речовин.

Буряк завдяки бетаїну корисний для серця. Азот, що міститься у ньому, зменшує ризик виникнення гіпертонічної хвороби. Він також має протизапальну дію.

Морква містить каротин, що легко засвоюється та корисний для очей, судин та шкіри. Каротин перетворюється на вітамін А, який допомагає загоювати ранки, зміцнюючи та відновлюючи епітелій.

Часник окрім фітонцидів містить пребіотики, що стають їжею для корисних бактерій у нашому кишечнику, та діє як антиоксидант.

Якщо у тарілку з борщем насипати свіжої зелені: кропу або петрушки, то отримаємо ще й купу живих вітамінів. Петрушка між іншим, містить апігенін, що посилює самоочищення клітин.

Щоб не розписувати довго про кожний інгредієнт, скажемо, що у борщі наявні у великій кількості майже всі вітаміни, а також макро- і мікроелементи. Залізо для гемоглобіну, цинк для нервової системи, калій для серця, кремній для шкіри та суглобів, кобальт для засвоювання фолієвої кислоти, сама фолієва кислота, вітамін С для судин, лікопен з томатів для профілактики онкозахворювань. Як бачимо, в одному горщику зібрано все, що необхідно для нормального функціонування організму.

Отже, червоний борщ – це просто смачнючі ліки. Їжте його на здоров’я.

Але не тільки борщ може насичувати нас вітамінами та давати енергію. Мікрозелень, яку можна вирощувати самостійно, теж сприяє очищенню організму.