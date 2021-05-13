В України на пунктах щеплення використали майже всю вакцину AstraZeneca, яка призначена для першого щеплення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Препарат для першої дози закінчився у пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Київ.

– Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти Covid-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого, – зазначили у МОЗ.

Також у міністерстві додали, що вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини.

Нині триває імунізація населення препаратами CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, співробітників поліції, ДСНС та прикордонників.

Вакцинація в Україні

Станом на 12 травня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 20 386 людей, 1 900 осіб отримали другу дозу вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії 901 107 людей щеплено, з них 901 105 осіб отримали лише першу дозу, а 3 828 осіб – обидві дози вакцини.

Найбільше щеплень зробили в Києві (1 610), Дніпропетровській (1 550), Запорізькій (1 351), Львівській (1 221), Одеській (1 199) і Житомирській (1 052) областях.