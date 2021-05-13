В Україні очікують збільшення хворих на Covid-19 наступного тижня – НАН

В Україні протягом наступного тижня очікують збільшення кількості хворих на Covid-19. Це пов’язано із стабілізацією кількості тестувань після травневих свят.

Про це зазначили експерти Національної академії наук в огляді епідемічної ситуації в Україні за 27 квітня – 12 травня 2021 року.

– Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій, – стверджують науковці.

Крім того, у країні очікують зростання кількості летальних випадків від ускладнень, які викликає коронавірус.

У НАН також переглянули дані летальності від цієї хвороби. За їхньою інформацією, реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров’я.

– Кількість жертв пандемії в Україні разом з окупованими нині територіями становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разів більше, – додали в огляді.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 квітня в Україні зафіксували 6 813 нових випадків Covid-19. Від наслідків, які викликав Covid-19, за останній день 346 людей померли, а вилікувалися – 19 507 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

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Джерело: НАН