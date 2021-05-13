PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні очікують збільшення хворих на Covid-19 наступного тижня – НАН

карантин, коронавірус, мати з дитиною

В Україні протягом наступного тижня очікують збільшення кількості хворих на Covid-19. Це пов’язано із стабілізацією кількості тестувань після травневих свят.

Про це зазначили експерти Національної академії наук в огляді епідемічної ситуації в Україні за 27 квітня – 12 травня 2021 року.

– Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій, – стверджують науковці.

Крім того, у країні очікують зростання кількості летальних випадків від ускладнень, які викликає коронавірус.

У НАН також переглянули дані летальності від цієї хвороби. За їхньою інформацією, реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров’я.

– Кількість жертв пандемії в Україні разом з окупованими нині територіями становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разів більше, – додали  в огляді.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 квітня в Україні зафіксували 6 813 нових випадків Covid-19. Від наслідків, які викликав Covid-19, за останній день 346 людей померли, а вилікувалися – 19 507 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка