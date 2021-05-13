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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україні продовжує зростати добовий показник – 6 813 випадків Covid-19

В Україні продовжує зростати добовий показник – 6 813 випадків Covid-19

В Україні за останню добу зафіксували 6 813 випадків Covid-19, загалом – 2 135 886.

2 569 пацієнтів з коронавірусом госпіталізували.

Від наслідків, які викликав Covid-19, за останній день 346 людей померли, загалом – 47 333.

За останню добу здійснено  89 490 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Коронавірус у регіонах:

  • м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
  • Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
  • Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
  • Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
  • Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
  • Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;
  • Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
  • Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
  • Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
  • Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
  • Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
  • Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
  • Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
  • Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
  • Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
  • Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
  • Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
  • Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
  • Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
  • Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
  • Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
  • Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.
  • Коронаіврус в Україні

Для порівняння, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 12 травня зафіксували 4 538 випадків, загалом – 2 129 073.

Варто зазначити, що за останню добу людей, які одужали, втричі більше, ніж хворих.

19 776 пацієнтів з коронавірусом подолали недугу.

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