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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Жінки до 55 років схильні до тромбозу незалежно від вакцинації – вчені

женщина в маске

Коронавірус – це щось невідоме і незнайоме для всіх людей, навіть для фахівців. Вакцина від коронавірусу – також новий препарат, який створювався в стислі терміни.

А оскільки невідоме завжди викликає страх, то й вакцини не стали винятком. Їх використовують з острахом, до них ставляться іноді упереджено і все, що з ними пов’язано обростає чутками. Детальніше про тромбоз розказав імунолог Федір Лапій у відео на You-tube каналі лікаря Катерини Булавінової.

Коли почалася масова вакцинація і з’явилися випадки тромбозу після введення вакцин, люди пов’язали це зі щепленням.

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Тому деякі країни призупинили на деякий час використання певних вакцин і почали досліджувати всі випадки. З’ясувалося, що після вакцинації проти Covid-19 тромбози венозних синусів головного мозку були дуже рідкісними, а жертвами стали переважно жінки віком до 55 років.

 – Проте, коли вчені дослідили випадки тромбозів венозних синусів, що зафіксовані у доковідний період, виявилося, що й тоді вони виникали вкрай рідко і у жінок віком до 55 років, – повідомив імунолог Федір Лапій.

Проаналізувавши довакцинальний період пандемії Covid-19, фахівці побачили, що тромбози найчастіше виникали в жінок до 55 років, після грипу – теж в жінок до 55 років.

– Отже, висновок учених такий –  жінки до 55 років більш схильні розвивати тромбози, незалежно від вакцинації, – констатував імунолог.

Для того щоб убезпечити себе від виникнення тромбозів будь-якої локалізації потрібно вчасно обстежуватися, здавати аналізи та займатися профілактикою тромбозів.

Джерело: Катерина Булавінова.

Фото: Depositphotos

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