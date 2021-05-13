В результаті дослідження, проведеного Ініціативою з охорони здоров’я жінок (WHI), заснованої Національними інститутами охорони здоров’я США в 1991 році, було з’ясовано, які жіночі професії найчастіше пов’язані з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Під час проекту порівнювався стан здоров’я жінок, зайнятих в 20 основних професійних категоріях, і жінок, не зайнятих в цих категоріях. Поправки робилися на вік, сімейний стан, расу та етнічну приналежність.

В результаті з’ясувалося, що в порівняно з представницями інших сфер зайнятості, найчастіше проблеми з серцем мають бухгалтери, аудитори, керівники першої лінії продавців, керівники першої лінії офісних і адміністративно-допоміжних працівників, медсестри, психіатри, помічники по догляду на дому.

Рейтинг збудований у напрямі зниження ступеня серцево-судинних ризиків.

А між тим Факти ICTV з’ясували, коли слід приймати антикоагулянти: до або після вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: JOEM