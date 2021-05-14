Собаки помітно покращують розумові здібності у студентів, схильних до стресу. До такого висновку прийшли вчені Університету штату Вашингтон після трирічного дослідження, результати якого нещодавно були опубліковані в журналі Американської асоціації досліджень в галузі освіти.

У проекті взяли участь 309 студентів, які в тій чи іншій мірі зазнали труднощів. Мається на увазі здатність до самодисципліни та самоорганізації, концентрації уваги, до запам’ятовування. Тобто все це дуже важливі когнітивні навички, необхідні для успішного навчання.

– Якщо ви в стресі, ви не можете думати або сприймати інформацію. Дізнаватися про стрес – це стрес! – зазначає доцент кафедри людського розвитку Університету штату Вашингтон Патрісія Пендри. – А програми взаємодії людини і тварини допомагають учням, які відчувають труднощі, розслабитися, коли вони говорять і думають про свої стресові фактори.

За словами вченої, університети проводять величезну роботу, намагаючись допомогти студентам досягти успіхів у навчанні. Особливо тим, хто може піддаватися ризику через проблеми з психічним здоров’ям або проблеми з навчанням.

Це дослідження показує, що традиційні підходи до управління стресом не так ефективні для цієї групи молодих людей у ​​порівнянні з програмами, що зосереджені на наданні можливостей взаємодії з собаками-терапевтами.

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До слова, дане дослідження є продовженням попередньої роботи пані Пендри, в ході якої було виявлено, що спілкування с тваринами протягом всього 10 хвилин мали фізіологічну дію, ефективно знижуючи стрес у студентів в короткостроковій перспективі.

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