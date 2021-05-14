Цінність грудного молока важко переоцінити. Причому як для матері, так і для немовляти. Молоко матусі надійно захищає її дитя від інфекцій, дизбактеріозів, сприяє гармонійному розвитку, як в розумовому, так і в фізичному планах, оберігаючи дитину, наприклад, від ожиріння в більш зрілі роки. Вченими доведено, що грудне вигодовування значно знижує ризик раку грудей і яєчників у жінок в майбутньому.

Але якщо про безсумнівну користь грудного молока практично не сперечаються, то з приводу часу припинення грудного вигодовування єдиної точки зору в суспільстві поки немає. Засоби масової інформації періодично розповідають про справжніх матусь-рекордсменок за тривалістю грудного вигодовування: до 4-5-річного і навіть більше віку дитини.

І все-таки, чи існують якісь межі, за якими магія цього великого таїнства природи перетворюється в нічим не виправданий ритуал?

– За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, годування грудьми може тривати як мінімум до тих пір, поки дитині не виповниться два роки, – зазначила в коментарі Фактам ICTV сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

За словами Людмили Сердюк, з цим важко не погодиться. Оскільки, якщо до двох років малюк повинен отримувати всі необхідні йому поживні речовини зі звичайної дієти, після цього віку додаткової користі для здоров’я молоко матері не приносить.

Якщо ж жінка з якихось причин продовжує годувати грудьми дитину старше 2 років, то, з точки зору педіатрів, це більше схоже на якийсь ритуал, ніж на захист або наповнення малюка корисними речовинами. У плані здоров’я реальної користі від тривалого грудного годування, однозначно, немає, зазначає сімейний лікар.

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