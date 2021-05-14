Литва надасть Україні 100 тис. доз вакцини від Covid-19

Уряд Литви надасть 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства, а 100 тис. вакцин отримає Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соціальних мережах.

– Уряд Литви тільки що підтвердило 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства. Сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються до солідарності з багатьма іншими , – зазначив він.

Також вакцини отримає Грузія – 15 тис. доз та Молова – 11 тис. доз.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно повідомив, що нова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer прибуде у країну 17 квітня. Він також додав, що зараз країни, які заборгували дози вакцин Україні, вже законтрактованих і проплачених, починають відвантажувати в Україну препарати проти Covid-19.

Джерело: Габріелюс Ландсбергіс