Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 14 травня. Він послався на публікацію з наукового британського журналу спортивної медицини, де зазначено, що фізична активність знижує ймовірність перенести Covid-19 у важкій формі.

– Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу, – стверджує лікар.

Ляшко також зауважив, що навіть після хвороби, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 14 травня в Україні зафіксували 7 562 нові випадки коронавірусу. За останній день 287 людини померли, натомість одужали 15 958 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

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