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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

МОЗ озвучило середню вартість дози Covid-вакцини для України – ціна

Максим Степанов

У Міністерстві охорони здоров’я озвучили середню вартість дози вакцини проти коронавірусу для України.

Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов.

– Загалом ми витрачаємо $240,5 млн на 32 млн доз вакцин. Це з доставкою, з логістикою, з усіма витратами. Середня ціна для України однієї дози вакцини – $7,52, – зазначив Максим Степанов.

Водночас, за його словами, міністерство не може називати ціни на речовини конкретних виробників через жорстку конфіденційність договорів з ними.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з лютого 2021 року триває вакцинація проти коронавірусу, першими щеплення зробили лікарям.

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Імунізацію проводять речовинами різних виробників.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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