Експерти зазначили, що причиною захворювання стала в’ялена риба власного виробництва, яку вживала жінка. В області вже зареєстровано шість підтверджених випадків захворювання на ботулізм.

На Чернігівщині від ботулізму померла 38-річна жінка. Про це повідомили у лабораторному центрі МОЗ України.

Нещодавно жінка з Черкаської області також захворіла на ботулізм через те, що вживала домашню ковбасу.

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Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Найчастіше причиною хвороби стають продукти домашнього консервування – м’ясо та риба.

Захворювання небезпечне тим, що у будь-який момент після того, як вегетативні форми потрапляють в організм людини, вони можуть почати виділяти токсини, що може призвести до різкого погіршення стану та викликати зупинку дихання.

Симптоми ботулізму

Симптоми залежать від кількості токсину, який потрапив до організму людини. Найчастіше зустрічається підвищена стомлюваність, м’язова слабкість, запаморочення, нудота, блювання, послаблення випорожнень, а потім – стадія парезу кишківника – здуття живота, закреп, ураження м’язів шиї та кінцівок.

Усіх людей із ботулізмом або підозрою на це захворювання обов’язково госпіталізують, адже саме від ранньої діагностики та правильного лікування залежить життя людини.

Детальніше про симптоми та лікування ботулізму читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України