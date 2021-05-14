На Львівщині 14 травня стартує проект Стоп меланома, що пов’язано підступністю цієї хвороби. Тільки у цьому регіоні протягом 2021 року виявили 130 випадків меланоми шкіри.

Про це повідомила експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з дерматовенерології Орися Сизон під час брифінгу 14 травня.

У всіх дерматологічних закладах Львова протягом тижня громадяни зможуть безкоштовно обстежити новоутворення на шкірі.

– Мета цього проекту – привернути увагу населення до проблеми злоякісних новоутворів шкіри, а також провести безкоштовне скринінгове обстеження людям на раннє виявлення меланоми. Меланома – це злоякісне захворювання, яке походить із пігментних клітин і становить до 20% раку шкіри, – зазначила Орися Сизон.

Сизон наголосила, що ці ознаки можуть свідчити про ранній розвиток меланоми:

асиметрія – умовно проведена вісь через родимку поділяє її на дві нерівні половини;

нерівний, рваний або розмитий край родимки;

вкраплення, гранули або прожилки сірого, чорного, рожевого кольорів;

чим більший розмір родимки, тим вищий ризик її переродження, хоча маленький розмір також не виключає можливості розвитку пухлини;

збільшення розміру, товщини, зміни кольору, кровоточивість, кірочки на поверхні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від 30 до 50% випадків захворювань на рак можна було б уникнути, якби люди змінили свій спосіб життя. Лікарі радять займатися спортом та дотримуватися здорового харчування.

Джерело: Львівська ОДА