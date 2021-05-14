Після того як торговий представник США Кетрін Тай заявила про готовність своєї країни розсекретити склад Covid-вакцини, яку виробляють американські фармакологи, думки світових лідерів з цього приводу чітко і нерівномірно розділилися на три табори. У нечисленної групи підтримки ініціативи виявилися Франція, ПАР та Індія. Категорично проти відмови від патентів на вакцини виступила Німеччина, яку, як не парадоксально прозвучить, підтримали впливові представники фармакологічної індустрії Сполучених Штатів

Більшість же країн, які володіють власним виробництвом вакцин проти коронавірусу – ЄС, Великобританія, Канада – висловилися вельми обережно: мовляв, треба подумати-порадитися-обговорити. Маючи на увазі Світову організацію торгівлі, яку закликали виступити свого роду третейським суддею у вирішенні доленосного для всього світу питання.

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А то що питання дійсно доленосне – сумніватися не доводиться. Понад 3 млн життів уже забрала коронавірусна інфекція. Кожен день від викликаних нею ускладнень помирають десятки тисяч людей. Думати, радитися і обговорювати питання зняття патентів при такій жахливій статистиці – значить затягувати його рішення до нескінченності, прирікаючи на загибель сотні людей.

Аргументи групи НЕпідтримки американської ініціативи зводяться, по суті, до двох аспектів. Перший озвучила канцлер ФРН Ангела Меркель. Її основний посил зводився до того, що відкриття патентів на вакцини призведе до неконтрольованого виробництва препарату і тоді від нього буде “більше ризиків, ніж користі”, оскільки його якість уже ніхто не зможе гарантувати.

Суть другого аргументу “проти” можна сформулювати так: патент на вакцини НЕ відкриємо, але чим зможемо допоможемо. Так, Pfizer і BioNTech оголосили про намір забезпечити Covid-вакциною всіх спортсменів Токійської олімпіади, яка відбудеться в цьому році. А Johnson & Johnson задекларувала готовність передати бідним країнам 500 млн доз своєї вакцини.

Щедра обіцянка. Але лише на перший погляд. Тому що реальний розподіл вакцин проти коронавірусу по світу більш ніж обурливий: майже 90% препарату отримали багаті і забезпечені країни, а бідні і ще бідніші держави – близько 0,2%.

Але вірус, як відомо, не знає кордонів. З ним потрібно боротися скрізь і всюди. Безкопромісно і цілеспрямовано. Інакше він буде поширюватися і мутувати, продукуючи нові штами, стійкі до вакцин, на виробництві яких сьогодні заробляють мільярди і які завтра можуть опинитися геть марними.

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