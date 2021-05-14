Після довгих травневих свят випадків зараження коронавірусів в Україні стало менше.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, що сезон будь-яких гострих респіраторних захворювань закінчується, пише РБК-Україна.

Важливу роль в зменшенні випадків Covid-19, сказала Мухарська, зіграли і обмежувальні заходи.

Однак після святкових вихідних люди повернулися до звичайного життя: в колективи, транспорт, в громадські місця, і пішов деяке зростання заражень.

– Але враховуючи, що це все-таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, захворюваність буде поступово зменшуватися, – сказала вона. Читайте Які є обмеження під час проведення спортивних заходів на вулиці в Україні

Влітку віруси нікуди не зникають, нагадала епідеміолог нагадала

– Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижче, ніж в осінньо-зимовий період, – зауважила вона.

Нові штами можуть збільшити кількість хворих, але не набагато, додала Мухарська. Захворюваність буде, але не на такому високому рівні, щоб вводити локдаун.

Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносить коронавірус.