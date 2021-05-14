Щоб запобігти наступній пандемії, ми повинні навчитися регулювати повітря так само, як ми робимо це з їжею і водою. Йдеться, перш за все, про повітря в приміщеннях, в яких людство XXI століття проводить більшу частину свого часу.

Група з 39 дослідників з 14 країн світу в журналі Science закликала до “зміни парадигми” в боротьбі з хвороботворними мікроорганізмами, що передаються повітрям, такими як вірус SARS-CoV-2, що викликає Covid-19.

Цікаво, що дана стаття побачила світ через кілька днів після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) змінила свій веб-сайт, щоб визнати: SARS-CoV-2 поширюється переважно повітрям.

На думку вчених, нам потрібен якісний стрибок у стандартах вентиляції, аналогічний за масштабом трансформації XIX століття, коли в містах почали організовувати системи водопостачання та централізованого каналізування.

Наприклад, в 1850-х роках, коли люди в Лондоні вмирали від холери, вчені спочатку припускали, що хвороба передавалася повітряно-крапельним шляхом. Але британський лікар Джон Сноу виявив, що причиною були мікроорганізми в забрудненій воді. Так само угорський лікар Ігназ Земельвейс показав, що миття рук перед пологами значно знижує післяпологові інфекції.

В 1945 році вчений Вільям Уеллс опублікував статтю в попереднику журналу Science, в якій висловлював великий жаль про те, що, інвестуючи колосальні кошти в дезінфекцію води і підтримання чистоти нашої їжі, ми нічого не робимо для нашого повітря в приміщенні.

Тепер, коли дослідження SARS-CoV-2 нарешті виявило, що багато респіраторних захворювань передаються повітрям, дослідники стверджують, що ми не просто повинні, але зобов’язані вжити заходів.

– Давайте не будемо втрачати час до наступної пандемії, – сказав співавтор дослідження співробітник Спільного інституту дослідних наук (CIRES) і професор хімії в CU Boulder Хосе-Луїс Хіменес.

Коли ми проектуємо будівлю, ми не повинні просто використовувати мінімально якісні вентиляції. Замість цього ми повинні пам’ятати не тільки про поточні респіраторні захворювання, такі як грип, а й про потенційну загрозу майбутніх пандемій.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, чому люди, які займаються спортом, легше переносять Covid-19.