Станом на ранок 14 травня в Україні зафіксували 7 562 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

Загалом за весь час пандемії в країні захворіло 2 143 448 людей.

Згідно з офіційними статистичними даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 2 195 осіб.

Водночас за останній день 287 людини померли, а загалом – 47 620.

Натомість одужали 15 958 осіб, загалом – 1 832 601 особа.

Також за день здійснили 79 452 тестування. Зокрема, методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Кількість захворювань та щеплень в регіонах за добу:

Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;

Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;

Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;

Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;

Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;

Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;

Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;

Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

Коронавірус в Україні

Для порівняння за добу, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 6 813 осіб. Із них 2 569 пацієнтів госпіталізували.

За останній день від Covid-19 померли 346 людей, а одужали – 19 507 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.