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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Україні за добу виявили ще 7 562 нових Covid-випадки, зафіксовано 287 смертей

лікарня, коронавірус

Станом на ранок 14 травня в Україні зафіксували 7 562 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

Загалом за весь час пандемії в країні захворіло 2 143 448 людей.

Згідно з офіційними статистичними даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 2 195 осіб.

Водночас за останній день 287 людини померли, а загалом – 47 620.

Натомість одужали 15 958 осіб, загалом – 1 832 601 особа.

Також за день здійснили 79 452 тестування. Зокрема, методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Кількість захворювань та щеплень в регіонах за добу:

  • Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;
  • Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;
  • Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;
  • Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;
  • Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;
  • Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;
  • Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;
  • Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;
  • Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;
  • Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;
  • Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;
  • Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;
  • Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;
  • Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;
  • Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;
  • Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;
  • Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;
  • Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;
  • Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;
  • Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;
  • Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;
  • Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;
  • Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

Статистика коронавірусу в Україні 14.05

Коронавірус в Україні

Для порівняння за добу, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 6 813  осіб. Із них 2 569 пацієнтів госпіталізували.

За останній день від Covid-19 померли 346 людей, а одужали – 19 507 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Фото: Depositphotos

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