Які є обмеження під час проведення спортивних заходів на вулиці в Україні

В Україні задля збільшення фізичної активності серед населення в умовах теперішніх карантинних обмежень підготували постанову про затвердження протиепідемічних заходів під час масових спортивних активностей на відкритому повітрі.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 14 травня. Документ розробило Міністерство охорони здоров’я спільно з професійними асоціаціями.

За словами лікаря, нині в Україні дозволяється проведення масових спортивних заходів, але з дотриманням протиепідемічних норм:

масові заходи можуть проводити на відкритому повітрі в областях, де не встановлені додаткові обмеження органів місцевого самоврядування;

перед проведенням заходів організатори мають проводити опитування кожного учасника на наявність симптомів респіраторної хвороби та температурний скринінг;

особи, у яких виявлено ознаки респіраторної хвороби або виявлено температуру тіла понад 37,2, не допускаються до участі у заході;

організатори повинні забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних норм: маски, дистанція;

вхід до стартового коридору дозволяється учасникам відповідно до квот, які встановлюють організатори;

реєстрація на спортивні змагання має відбуватися виключно онлайн;

має бути чітко визначена кількість учасників, між хвилями забігу має бути мінімум 10-15 сек, щоб старти проходили безпечно;

заборонено обмінюватися особистими речами (рушники, халати і т. д.) з іншими учасниками;

заборонено розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону обмежень червоної зони.

Крім того, Ляшко розповів, що люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Він послався на публікацію з наукового британського журналу спортивної медицини, де зазначено, що фізична активність знижує ймовірність перенести Covid-19 у важкій формі.