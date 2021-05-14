Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від коронавірусу та на восьмому місці у світі. Водночас у світі вже зафіксували 161 млн нових випадків зараження цією хворобою. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США.

Від коронавірусу у світі одужали 140 млн людей, а померли 13 тис. осіб. Наразі нараховується майже 17 млн активних випадків захворювання.

Головні новини про коронавірус за 14 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує збільшуватися кількість нових випадків Covid-19. За добу захворіли 7 562 людини. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 287 пацієнтів, а одужали – 15 958.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні затвердили протиепідемічні заходи під час масових спортивних активностей на відкритому повітрі.

Читайте Які є обмеження під час проведення спортивних заходів на вулиці в Україні

Вакцинація в Україні

13 травня в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей, водночас 4 530 українців отримали другу дозу вакцини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини, з них 918 162 особи отримали першу дозу вакцини, а 8 358 осіб отримали вже обидві дози (напередодні таких було 3 828 осіб).

Найбільше щеплень зробили у Львівській (1 384), Івано-Франківській (1 339), Закарпатській (1 339) області.

Крім того, МЗС Литви повідомило, що Литва надасть Україні 100 тис. доз вакцини. Також препарат отримає Грузія – 15 тис. доз та Молдова – 11 тис. доз.

Коронавірус у світі

Португалія продовжила до 30 травня другий за серйозністю рівень коронавірусної загрози у країні. Цей стан надає повноваження уряду накладати локальні локдауни або запроваджувати інші обмеження.

Італія прискорює вакцинальну кампанію. Регіони країни готуються запропонувати щеплення здоровим людям у віці від 40 років.

У США громадяни, які повністю вакциновані проти Covid-19, можуть відмовитися від носіння масок і дотримання дистанції на вулиці і в приміщеннях.

Карантин в Україні

Станом на 14 травня 2021 року у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки опинилась Миколаївська область.

В інших областях України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.