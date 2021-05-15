У Києві станом на ранок 15 травня зафіксували 544 нових випадків коронавірусу.

За час пандемії Covid-19 у столиці виявили 201 753 хворих. За останню добу 1 652 жителів Києва отримали щеплення від коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: