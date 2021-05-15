Вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Вакцинуватимемо працівників освіти, оскільки в них орієнтовно через місяць починаються відпустки, і зібрати їх буде складно, – сказав він.

Для цієї хвилі вакцинації працівників освіти використають 387 тис. доз із 483 тис. доз вакцини Pfizer, які Україна отримає, починаючи з 18 травня.

Доступ до вакцинації матимуть усі працівники освіти, незалежно від форми власності закладу, а також працівники позакласної освіти.

Для отримання вакцини працівникам освіти слід повідомити про своє бажання керівнику закладу освіти.

Вакцинацію працівників освіти проводитимуть виїзні вакцинальні бригади.

Крім працівників освіти, вакцинами, які надійдуть наступного тижня, провакцинують представників цільових груп, зокрема військовослужбовців та медиків, які не встигли вакцинуватися раніше.

Раніше було провакциновано близько 22 тис. працівників освіти, які візьмуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Смертність від коронавірусу

14 травня голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що другий рік пандемії може бути ще більш смертоносним, ніж перший.

Занепокоєння ВООЗ викликає не тільки Індія, а також Непал, В’єтнам, Тайланд та Єгипет.

Голова ВООЗ наголосив, що єдиним способом уникнути такого сумного сценарію є вакцинація в поєднанні з дотриманням карантинних заходів.

Детальніше про смертність від коронавірусу читайте в матеріалі Фактів ICTV.