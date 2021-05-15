Станом на 15 травня в світі зафіксували 161,9 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли понад 3,4 млн осіб.

Між тим в Україні захворюваність пішла на спад, проте в лікарні залишаються цілком завантаженими пацієнтами.

Головні новини про коронавірус за 15 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 6 796 осіб. Перемогти ж хворобу вдалося 17 202 пацієнтам. Крім того, зафіксовано 322 нових летальних випадки.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області (630), Києві (544), а також Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Протягом літа МОЗ планує досліджувати епідеміологічну ситуацію з поширенням коронавірусу та його штамів. Крім того, у відомстві сподіваються оцінити стан колективного імунітету українців.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні здійснили 18 335 щеплень проти Covid-19. Загалом з початку прищеплювальної кампанії в країні вакцинували 936 499 осіб, з них отримали одну дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 13 661 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що уряд України в середньому витрачає $7,52 на купівлю однієї дози вакцини проти коронавірусу. Проте він відмовився розголошувати ціни на препарати конкретних виробників, посилаючись на жорсткі умови конфіденційності.

Крім того, очільник МОЗ поскаржився, що домогтися 100% вакцинації населення України не вдасться, тому що громадян країни дуже складно вмовити зробити щеплення. При цьому чиновник зазначив, що після отримання препарату 70% українців в країні буде повністю скасовано карантин.

Коронавірус у світі

Лідерами з поширення коронавірусу в світі залишаються Сполучені Штати (33 млн), Індія (24 млн), Бразилія (15,4 млн), Франція (5,8 млн) і Туреччина (5 млн). Україна залишається на 16 місці в світовому рейтингу захворюваності на Covid-19, а в Європі – на восьмому.

Напередодні голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що другий рік пандемії може стати більш смертоносним, ніж перший. За його словами, занепокоєння ВООЗ викликає не тільки Індія, але й Непал, В’єтнам, Таїланд, а також Єгипет.

Крім того, Грецька Республіка знову змінила своє рішення і дозволила в’їзд в країну туристам з України. Для перетину кордону Греції потрібно заповнити спеціальну PLF форму.

У свою чергу уряд Бразилії ухвалив рішення призупинити виробництво вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Причиною стала нестача інгредієнтів для виготовлення препарату.

Карантин в Україні

Станом на 15 травня 2021 року лише в одному регіоні України було встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки – в Черкаській області.

Всі інші області увійшли до жовтої зони карантину.