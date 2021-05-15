Станом на ранок 15 травня в Україні зафіксували 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 347 дітей та 233 медпрацівники.

Всього за весь час пандемії коронавірусу в країні небезпечним вірусом захворіло 2 150 244 людей.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 197 осіб. З медичних установ виписали 2 796 громадян. За добу небезпечне захворювання здолали 17 202 особи. Всього від коронавірусу одужало 1 849 803 українців.

Водночас в Україні зафіксували 322 летальних випадки за добу, за весь час від небезпечного захворювання померло 47 942 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

За останню добу в Україні здійснили 76 496 тестувань: методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360. За весь час пандемії в Україні провели 9 824 399 ПЛР-тестувань.

Водночас за останню добу 23 638 осіб отримали щеплення від коронавірусу. Всього 936 497 українців вакцинувалися від небезпечного захворювання.

Кількість захворювань та щеплень в регіонах за добу

місто Київ – 544/1 652

Вінницька область – 141/894

Волинська область – 206/742

Дніпропетровська область – 518/1 817

Донецька область – 480/1 174

Житомирська область – 140/926

Закарпатська область – 97/1 085

Запорізька область – 342/1 021

Івано-Франківська область – 115/1 378

Київська область – 318/678

Кіровоградська область – 95/488

Луганська область – 159/593

Львівська область – 432/2 026

Миколаївська область – 212/617

Одеська область – 351/1 364

Полтавська область – 298/1 512

Рівненська область – 353/874

Сумська область – 190/339

Тернопільська область – 153/688

Харківська область – 630/620

Херсонська область – 186/511

Хмельницька область – 192/1 038

Черкаська область – 345/417

Чернівецька область – 88/590

Чернігівська область – 211/594

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 14 травня ситуація з коронавірусом в Україні також залишала бажати кращого. Вчора Covid-19 зафіксували ще у 7 562 українців.

Згідно з даними МОЗ, до лікарні госпіталізували 2 195 місцевих жителів. За весь час пандемії померло 47 620 українців. Однак водночас 1 832 601 громадянин зміг перебороти небезпечне захворювання.