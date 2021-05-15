Станом на ранок 15 травня в Україні зафіксували 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 347 дітей та 233 медпрацівники.
Всього за весь час пандемії коронавірусу в країні небезпечним вірусом захворіло 2 150 244 людей.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 197 осіб. З медичних установ виписали 2 796 громадян. За добу небезпечне захворювання здолали 17 202 особи. Всього від коронавірусу одужало 1 849 803 українців.
Водночас в Україні зафіксували 322 летальних випадки за добу, за весь час від небезпечного захворювання померло 47 942 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
За останню добу в Україні здійснили 76 496 тестувань: методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360. За весь час пандемії в Україні провели 9 824 399 ПЛР-тестувань.
Водночас за останню добу 23 638 осіб отримали щеплення від коронавірусу. Всього 936 497 українців вакцинувалися від небезпечного захворювання.
Кількість захворювань та щеплень в регіонах за добу
місто Київ – 544/1 652
Вінницька область – 141/894
Волинська область – 206/742
Дніпропетровська область – 518/1 817
Донецька область – 480/1 174
Житомирська область – 140/926
Закарпатська область – 97/1 085
Запорізька область – 342/1 021
Івано-Франківська область – 115/1 378
Київська область – 318/678
Кіровоградська область – 95/488
Луганська область – 159/593
Львівська область – 432/2 026
Миколаївська область – 212/617
Одеська область – 351/1 364
Полтавська область – 298/1 512
Рівненська область – 353/874
Сумська область – 190/339
Тернопільська область – 153/688
Харківська область – 630/620
Херсонська область – 186/511
Хмельницька область – 192/1 038
Черкаська область – 345/417
Чернівецька область – 88/590
Чернігівська область – 211/594
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 14 травня ситуація з коронавірусом в Україні також залишала бажати кращого. Вчора Covid-19 зафіксували ще у 7 562 українців.
Згідно з даними МОЗ, до лікарні госпіталізували 2 195 місцевих жителів. За весь час пандемії померло 47 620 українців. Однак водночас 1 832 601 громадянин зміг перебороти небезпечне захворювання.