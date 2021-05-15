Міністерство охорони здоров’я готове ввести Covid-сертифікати в Україні з 1 липня. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Ми беремо участь у двох робочих групах із введення Covid-сертифікатів – від ВООЗ та від ЄС. Ці документи пропонують певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Наприклад, відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо.

За словами головного санітарного лікаря, конкретний перелік переваг для людей, які матимуть Covid-сертифікат, ще не визначений.

Поки в Україні всі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров’я.

Паралельно працює група спеціалістів із МОЗу, НСЗУ й Мінцифри. Вони співпрацюють із ВООЗ та ЄС й напрацьовують технічні моменти, які одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені і в Україні.

– Ми не будемо “білою вороною”. Що буде затверджено ВООЗ, те буде і в нас. Що буде в Євросоюзі, те буде й у нас, – пообіцяв Віктор Ляшко.

Головний санлікар запевняє, що в Євросоюзі та Ізраїлі визнаватимуть щеплення всіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Дозвіл ВООЗу чекає вакцини від Sinovac.