Міністерство охорони здоров’я готове ввести Covid-сертифікати в Україні з 1 липня. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
– Ми беремо участь у двох робочих групах із введення Covid-сертифікатів – від ВООЗ та від ЄС. Ці документи пропонують певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Наприклад, відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо.
За словами головного санітарного лікаря, конкретний перелік переваг для людей, які матимуть Covid-сертифікат, ще не визначений.
Поки в Україні всі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров’я.
Паралельно працює група спеціалістів із МОЗу, НСЗУ й Мінцифри. Вони співпрацюють із ВООЗ та ЄС й напрацьовують технічні моменти, які одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені і в Україні.
– Ми не будемо “білою вороною”. Що буде затверджено ВООЗ, те буде і в нас. Що буде в Євросоюзі, те буде й у нас, – пообіцяв Віктор Ляшко.
Головний санлікар запевняє, що в Євросоюзі та Ізраїлі визнаватимуть щеплення всіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Дозвіл ВООЗу чекає вакцини від Sinovac.
– На початку травня з’явилося схвалення препарату Sinopharm. Щодо Sinovac ми чекали на відповідь ще наприкінці квітня. Однак технічно перевірка вимагає часу. Але керівник відділу ВООЗ заявив, що вони підтверджують ефективність обох цих китайських вакцин, – зазначив пояснив Ляшко.