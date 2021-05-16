В Україні після прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу стартує імунізація працівників освіти. Міністерство охорони здоров’я оприлюднило алгоритм запису освітян на вакцинацію від коронавірусу.

Працівники освіти, які залучені до проведення ЗНО у 2021 році та виявили бажання вакцинуватися, повинні звернутися до керівників закладів освіти.

Згодом керівники навчальних закладів узагальнюють списки та передають їх регіональним координаторам з вакцинації, які надалі повідомлять про дату та час приїзду мобільної бригади.

Повний алгоритм запису

Працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової освіти звертаються до керівників закладів освіти, які формують та направляють списки охочих отримати щеплення до органів управління освітою місцевих рад.

Керівники закладів професійної та фахової передвищої освіти направляють списки до департаментів охорони здоров’я та КМДА.

Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для імунізації колективу.

Якщо список потрібно уточнити, то це необхідно зробити до першого приїзду мобільної бригади. Після цього зміни в списках узгоджують з регіональними координаторами в індивідуальному порядку.

Вакцинація працівників освіти

За словами головного санітарного лікаря та заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня.

Такий крок ухвалили з огляду на те, що у працівників цієї сфери орієнтовно через місяць розпочнеться сезон відпусток. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.