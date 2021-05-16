Станом на 16 травня у світі на коронавірус захворіли вже 161 513 458 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 677 387 інфікованих.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 12 936 хворих, а з початку пандемії – 3 352 109.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

Чорногорія з наступного тижня відкриє кордони для всіх туристів. Для в’їзду до країни необхідно буде зробити негативний тест на коронавірус.

З 16 травня МОЗ Італії скасовує карантин для туристів, що прибувають із країн Шенгенської угоди, ЄС, а також із Великої Британії та Ізраїлю.

Таїланд дозволив ресторанам столиці Бангкоку відновити роботу, але з обмеженою продуктивністю та робочим часом.

Експерти постійної комісії з вакцинації (STIKO), вважають, що жителям Німеччини ймовірно доведеться зробити повторне щеплення від коронавірусу, найпізніше – в 2022 році.

Коронавірус та карантин в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 2 208 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 3 620 випадки захворювання на Covid-19.

Лише у Черкаській області встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Решта областей та столиця України – у жовтій зоні.

За весь час пандемії Covid-19 на території країни захворіли на небезпечний вірус 2 153 864 місцевих жителів.