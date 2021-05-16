Станом на ранок 16 травня в Україні зафіксували 3 620 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 172 дитини та 60 медпрацівників.
За весь час пандемії Covid-19 на території країни захворіли на небезпечний вірус 2 153 864 місцевих жителів.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 208 українців, водночас з медичних установ виписали 3 845 осіб. Також 7 921 громадянин одужав від коронавірусу, за весь час захворювання перебороло 1 857 724 особи.
У країні зафіксували 133 летальних випадки від вірусу, за весь час пандемії від небезпечного захворювання загинуло 48 075 українців.
За добу здійснили 38 911 тестувань (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848), а також робили 17 674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час провели 9 841 788 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Кількість захворювань та щеплень в регіонах за добу
місто Київ – 137/336
Вінницька область – 62/238
Волинська область – 100/165
Дніпропетровська область – 530/131
Донецька область – 260/189
Житомирська область – 126/201
Закарпатська область – 22/80
Запорізька область – 115/84
Івано-Франківська область – 87/281
Київська область – 277/339
Кіровоградська область – 49/196
Луганська область – 21/100
Львівська область – 113/302
Миколаївська область – 131/135
Одеська область – 231/482
Полтавська область – 90/371
Рівненська область – 115/171
Сумська область – 172/244
Тернопільська область – 118/248
Харківська область – 182/400
Херсонська область – 194/392
Хмельницька область – 138/288
Черкаська область – 106/57
Чернівецька область – 74/436
Чернігівська область – 170/298
Коронавірус в Україні
Для порівняння, вчора коронавірус в Україні зафіксували у 6 796 місцевих жителів. За добу госпіталізація знадобилася 2 197 українцям, проте з лікарень виписали 2 796 людей.
Від небезпечного захворювання видужали 17 202 особи. Водночас за вчорашній день в Україні зафіксували 322 летальних випадків.