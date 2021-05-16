Станом на ранок 16 травня в Україні зафіксували 3 620 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 172 дитини та 60 медпрацівників.

За весь час пандемії Covid-19 на території країни захворіли на небезпечний вірус 2 153 864 місцевих жителів.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 208 українців, водночас з медичних установ виписали 3 845 осіб. Також 7 921 громадянин одужав від коронавірусу, за весь час захворювання перебороло 1 857 724 особи.

У країні зафіксували 133 летальних випадки від вірусу, за весь час пандемії від небезпечного захворювання загинуло 48 075 українців.

За добу здійснили 38 911 тестувань (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848), а також робили 17 674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час провели 9 841 788 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Кількість захворювань та щеплень в регіонах за добу

місто Київ – 137/336

Вінницька область – 62/238

Волинська область – 100/165

Дніпропетровська область – 530/131

Донецька область – 260/189

Житомирська область – 126/201

Закарпатська область – 22/80

Запорізька область – 115/84

Івано-Франківська область – 87/281

Київська область – 277/339

Кіровоградська область – 49/196

Луганська область – 21/100

Львівська область – 113/302

Миколаївська область – 131/135

Одеська область – 231/482

Полтавська область – 90/371

Рівненська область – 115/171

Сумська область – 172/244

Тернопільська область – 118/248

Харківська область – 182/400

Херсонська область – 194/392

Хмельницька область – 138/288

Черкаська область – 106/57

Чернівецька область – 74/436

Чернігівська область – 170/298

Коронавірус в Україні

Для порівняння, вчора коронавірус в Україні зафіксували у 6 796 місцевих жителів. За добу госпіталізація знадобилася 2 197 українцям, проте з лікарень виписали 2 796 людей.

Від небезпечного захворювання видужали 17 202 особи. Водночас за вчорашній день в Україні зафіксували 322 летальних випадків.