2D-кодування ліків: як борються з незаконним обігом наркотиків в Україні

В рамках реалізації національної стратегії щодо наркотиків до 2030 року в Україні вже реалізують необхідні заходи – створення системи 2D-кодування лікарських засобів та запровадження електронного рецепта.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко під час брифінгу 17 травня.

– Саме впровадження системи 2D-кодування, тобто нанесення унікального двомірного коду, дозволить прослідковувати весь життєвий шлях лікарських засобів разом з наркотичними речовинами, – зазначив заступник.

За його словами, ці заходи сприятимуть зменшенню незаконному обігу психотропних речовин. 2D-кодування впроваджуватимуть в усіх наркотичних речовинах, що є на ринку в Україні.

Також впровадження електронного рецепта з планом лікування дозволить відстежувати адекватність призначення певних речовин.

Крім того, Іващенко повідомив, що Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною службою лікарських засобів та наркотичних речовин розробило проект постанови про внесення змін до ліцензійних умов проведення господарської діяльності щодо виробництва, імпорту, торгівлі лікарськими засобами.

Рішення про можливість дистанційної торгівлі ліками, яке здійснюється в рамках реалізації програми Доступні ліки, ухвалили через обмежений доступ до препаратів під час пандемії.