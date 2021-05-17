З 2019 року в Україні зменшилася дитяча смертність. Якщо раніше вона становила 7,8 і 8,6 на 100 тис., то зараз 6,7.

Про це на брифінгу УНН повідомила Тетяна Знаменська, неонатолог, керівник відділу Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М.Лукьяновой НАМН України.

– Ми розробили нові протоколи ведення і стандарти лікування новонароджених для перинатальних центрів країни, – сказала вона. – І прикро, що зараз немає пріоритетності питань материнства і дитинства. Про новонароджених і вагітних жінок все більше мовчать. Читайте Лежать на кисневій підтримці: на коронавірус у Києві почали частіше і тяжче хворіти діти

Неонатолог зазначила також, що за останні три роки знизилася народжуваність з 500 тис. дітей на рік до 270 тис. Різниця становить 43%. Кожні 11 дітей мають відхилення у здоров’ї, а неонатологів стає все менше.

– У той же час покращилася робота з орфанними захворюваннями і метаболічними порушеннями, ми стали виходжувати недоношених, – зазначила Тетяна Знаменська. – Хочемо, щоб вони мали хорошу якість життя. У цьому питанні ми тісно співпрацюємо з регіональними перинатальними центрами, регіональними лікарнями.

Вкрай рідкісні випадки смертей в результаті вакцинації дітей миттєво стають надбанням громадськості, породжуючи безліч чуток і домислів.