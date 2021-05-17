Представники французької фармацевтичної компанія Sanofi спільно з британським партнером GSK повідомили про успішне завершення другого етапу тестування своєї вакцини від коронавірусу.

Випробування продемонстрували високий рівень вироблення антитіл після однієї дози препарату, повідомляє прес-служба французької компанії.

– Після одного уколу в учасників фіксувався високий рівень антитіл, які нейтралізують SARS-CoV-2, що свідчить про значний потенціал вакцини, – інформують представники компанії.

Згідно із проміжними результатами дослідження другої фази, фіксується від 95% до 100% вироблення антитіл після другого щеплення у всіх вікових групах.

Найближчим часом компанія перейде до третьої фази випробувань. Якщо вони пройдуть успішно, речовину може бути затверджено у четвертому кварталі 2021 року.

Вакцинація проти коронавірусу

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Джерело: Sanofi