В Україні вже у липні планують запустити сертифікати вакцинації українців у додатку Дія. Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у коментарі одному з видань.

За його словами відповідна постанова Кабінету Міністрів вже готується. Сертифікат буде в електронному форматі, але можна буде отримати та паперову версію, замовивши її у сімейного лікаря.

– Технічно ми плануємо запуск електронних сертифікатів у липні. Це стовідсотково буде у Дії. Відповідна постанова Кабінету Міністрів вже готується. Але буде і паперова версія для тих, хто не вміє користуватися смартфонами або не може зайти на сайт. Ми також розглядаємо мережу ЦНАП для забезпечення ширшого доступу до цієї послуги, – зазначив він.

Він стверджує, що Україна отримала попередні вимоги Європейського Союзу, які вивчили у міністерстві та вже готові до реалізації.

Нині у країні розглядають два типи Covid-сертифікатів – внутрішнього та зовнішнього. Зовнішній – для подорожей, а внутрішній – для відновлення концертів та інших масових заходів. Перший відрізнятиметься від другого набором даним, оскільки є європейські вимоги відображати медичні дані, зокрема тип і назву вакцини, її виробника.

– Підставою для сертифікатів буде Електронна система охорони здоров’я. Наразі дані всіх вакцинованих українців потрапляють до цієї системи, вона буде єдиним джерелом відображення відповідних сертифікатів, – каже Вискуб.

Для перевірки даних у ЄС пропонують створити умовно централізовану базу неперсональних даних для всіх країн. У ній зберігатимуться дані, які дозволятимуть перевіряти дійсність сертифіката, виданого у всіх країнах, що приєдналися до цієї бази.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявляв, що запровадження сертифікатів вакцинації не означає, що відразу відкриються європейські кордони. Це рішення має ухвалити Європейський Союз.