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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 102 Covid-випадки

карантин у києві

Станом на ранок 17 травня у Києві виявили 102 нових випадки коронавірусу. Загалом за весь період пандемії у столиці зафіксували 201 992 Covid-випадки.

За минулий день померли від вірусу 10 киян, загалом – 4 950.

Натомість одужали за добу 64 особи, загалом – 132 396.

Окрім того, за добу щеплення проти коронавірусу зробили 58 киян.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: УНІАН

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