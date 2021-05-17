Станом на ранок 17 травня у Києві виявили 102 нових випадки коронавірусу. Загалом за весь період пандемії у столиці зафіксували 201 992 Covid-випадки.

За минулий день померли від вірусу 10 киян, загалом – 4 950.

Натомість одужали за добу 64 особи, загалом – 132 396.

Окрім того, за добу щеплення проти коронавірусу зробили 58 киян.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: