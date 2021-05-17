Країни G7 повинні поділитися Covіd-вакциною для програми COVAX – ЮНІСЕФ

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор закликала країни Великої сімки (G7) поділитися надлишками вакцини від коронавірусу для потреб програми COVAX, в межах якої її виділяють для населення бідних країн.

На думку Фор, це можна було б зробити без шкоди для програм щеплень власного населення.

– Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є, щонайменше, необхідним і надзвичайним заходом. Це потрібно робити прямо зараз, – переконана директор ЮНІСЕФ.

Крім того, Генрієтта Фор, посилаючись на дані науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, додала що країни G7 могли б пожертвувати близько 153 млн доз вакцини, якщо поділяться хоча б 20% своїх наявних запасів у червні, липні і серпні.

Наразі дефіцит певною мірою викликаний забороною Індією через швидке поширення коронавірусу експорту вакцини AstraZeneca, яка є основною в межах механізму COVAX.

Вакцинація в Україні

Тим часом Україна до кінця місяця отримає понад 473 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, поставка прибуде в межах міжнародної ініціативи COVAX.

Ці препарати призначені для щеплення працівників навчальних закладів.

Крім того, вже розпочато підготовку до вакцинації громадян України, які записалися на щеплення через додаток Дія.

Джерело: ЮНІСЕФ