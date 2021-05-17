52% тих, хто звернувся за допомогою до державної медицини під час коронавірусної хвороби, оцінили якість отриманої консультації чи лікування на добре та відмінно. Це з’ясувалося в результаті опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг з 4 по 8 травня 2021 року. І стосувалося воно оцінки стану медичної сфери України в умовах коронавірусу.

Більше половини наших співвітчизників вважать найбільш пріоритетним -забезпечення безкоштовними ліками хворих на важкі захворювання (54%).

Другу позицію в першочергових напрямках роботи влади у медичній сфері зайняла закупівля нового медичного обладнання для лікарень (29%), третю – запровадження медичної реформи (25%).

Цікаво, що введення офіційної оплати за медичні послуги підтримали лише 7% респондентів. Натомість, переконлива більшість опитаних (75%) підтримують запровадження в Україні страхової медицини.

При цьому лише кожен п’ятий висказався “за” підвищення зарплати медикам, але переважна більшість підтримала запровадження державних програм із захисту лікарів, які постраждали від ковіду (94%).

Щодо зміни міністра охорони здоров’я, то цю ідею не підтримали 55% українців. Чверть опитаних вважають цю кадрову перестановку доцільною.

Майже половина респондентів (49%) вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% були протилежної думки.

Знову ж таки половина опитаних більше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж ризику захворіти. Третину, навпаки, більше страшить захворювання, аніж фінансові труднощі. При цьому майже 70% українців ще не хворіли на Covid-19. А 52% тих, хто звернувся за допомогою до державної медицини під час коронавірусної хвороби, оцінили якість отриманої консультації чи лікування на добре та відмінно.

Щодо необхідності розробки в Україні власної вакцини від коронавірусу, то цю перспективу схвалили 74% респондентів. А ідею власного виробництва вакцини, навіть, якщо вона буде дорожча за іноземну, оцінили, як гарну 61% українців.

Додамо, що в опитані, проведеного в форматі інтерв’ю (face-to-face), взяли участь 2 000 респондентів віком від 18 років, що мешкають в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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