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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Недоношені діти в майбутньому старіють швидше, але не всі – дослідження

старение

Хлопчики, народжені з вагою менше кілограма, старіють швидше своїх однолітків з нормальною вагою. Причому дівчаток ця тенденція не стосується. Такими є результати дослідження вчених Університету Макмастера з Канади.

Використовуючи епігенетичний годинник, дослідники вивчили гени 45 дітей з низькою масою тіла при народженні і 47 дітей з нормальною вагою при народженні у віці від 30 до 35 років. Вони порівняли їх біологічний вік, з огляду на хронічні проблеми зі здоров’ям і сенсорні порушення.

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В ході проекту з’ясувалося, що швидкість старіння біологічно недоношених хлопчиків становить в середньому на 4,6 року більше в порівнянні з аналогічним процесом у хлопчиків, народжених з нормальною масою тіла. Різниці між групами маси тіла при народженні у дівчаток не виявлено.

У дослідженні, опублікованому в журналі Pediatrics, відзначається, що на швидкість старіння може впливати фізіологічний стрес, випробуваний недоношеними немовлятами до народження і після – у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

– Хоча незрозуміло, чому прискорене біологічне старіння спостерігається у чоловіків з низькою масою при народженні. Швидше, це говорить про те, що пренатальні впливи відіграють важливу роль в старінні, – зазначив сказав, перший автор дослідження, лікар і доцент кафедри психіатрії та поведінкової нейробіології Університету Макмастера Райан Ван Лісхаут.

Вчений також зробив акцент на необхідності моніторингу здоров’я “недоношених, що вижили” протягом усього їхнього життя.

Величезну роль відіграють і фактори оптимізації здоров’я в зрілому віці: збалансоване харчування, відмова від куріння, повноцінний сон, фізичні вправи, управління стресом, когнітивна стимуляція. Але до цієї поради вчених є сенс прислухатися абсолютно всім, не тільки тим, хто з’явився на світ з критично низькою масою тіла.

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Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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