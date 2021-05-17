Якщо в Україні буде занесено індійський штам коронавірусу, з великою часткою ймовірності відбудеться новий спалах захворюваності. Про це в своєму коментарі одному з інтернет-видань заявив мікробіолог, вірусолог, академік НАН України Володимир Широбоков.

За словами вченого, влітку, швидше за все, коронавірус дасть нам трохи перепочити. Але з настанням холодної пори року нас, швидше за все, чекає нова хвиля. Адже коронавірусна інфекція це, все ж таки, сезонне захворювання.

– Індійський штам, внаслідок подвійної мутації, дає більш важкі ускладнення, – зазначив Володимир Широбоков. – Причому мова йде не тільки про літніх людей, а й про громадян середнього віку.

Крім того, в даний час спостерігається мутаційна активність коронавірусу. А це означає, що перелік його нових штамів буде і далі зростати. І до цього потрібно бути готовими.

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