Памперси Huggies: акційні пропозиції

Американська компанія Kimberly-Clark почала випуск підгузків Huggies в 1978 році. На той момент на ринку було чимало подібних пропозицій, така продукція вже входила в каталоги відомих фірм і мала свою постійну аудиторію.

Щоб привернути увагу споживачів, фахівці марки доклали чимало зусиль та за наступні два десятиліття доповнили модельний ряд оригінальними нововведеннями:

липучки можна неодноразово застібати та розстібати;

вироби забезпечують високий рівень повітрообміну;

для виготовлення застосовуються пористі матеріали, які легко і швидко вбирають вологу, а потім надійно утримують її в розподільному шарі;

підгузки-трусики (як проміжна модель) істотно полегшили перехід від класичних варіантів до горщика.

Продукція бренду чудово справляється з поставленими завданнями, але для батьків особливо важлива її ціна. Купівля одноразових підгузків – це значні витрати для будь-якої сім’ї.

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Популярність памперсів Huggies пояснюється високоякісним виконанням, регулярним оновленням каталогу та оригінальними вдосконаленнями.

Для прикладу розглянемо особливості продукції, яка входить у лінійку Huggies Elite Soft. Ця серія випущена у 2016 році, але нещодавно виробник представив її оновлену версію. Відзначимо низку прикметних особливостей:

швидке вбирання гарантує абсорбуючий шар, що складається зі спеціальних міні-подушечок;

моделі пройшли дерматологічні тестування та підходять для чутливої ​​шкіри;

вироби доповнені спеціальними каналами, які рівномірно розподіляють вологу і значно зменшують провисання підгузка;

до складу лінійки входять одноразові трусики, а також варіанти для нічного застосування;

мікропори забезпечують хорошу циркуляцію повітря і перешкоджають появі попрілостей.

Важлива особливість памперсів Huggies полягає в тому, що всмоктувальний шар виконаний із розпушеної целюлози та спеціальних гранул, які перетворять виділення в гель. Шкіра залишається сухою, а значить, можливість появи подразнення зведена до мінімуму.