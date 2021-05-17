Україна на другому місці за кількістю летальних випадків від Covid-19 в Європі, а за кількістю заражень – шоста. Водночас у світі вже зафіксували 163,7 млн нових випадків зараження цією хворобою. Найбільше хворих виявили в США, Індії, Бразилії.

За добу у світі померли понад 9,8 тис. осіб, у яких підтвердили коронавірус. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 143 млн осіб. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.

Головні новини про коронавірус за 17 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

За добу коронавірус в Україні підтвердили ще у 2 136 людей. Водночас вдалося перемогти хворобу 6 869 людям, а померли від ускладнень, які викликав Covid-19 – 109 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Академік НАН України Володимир Широбоков заявив, якщо у країні виявлять індійський штам Covid-19, то з великою часткою ймовірності відбудеться новий спалах захворюваності. Він стверджує, що з настанням холодної пори року нас, швидше за все, чекає нова хвиля. Адже коронавірус – це сезонне захворювання.

Вакцинація в Україні

Станом на 17 травня в Україні 940 160 громадян отримали щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2 від початку вакцинальної кампанії, з них 940 158 осіб отримали першу дозу, а 18 394 особи – обидві дози вакцини.

Найбільше щеплень за добу зробили у Харківській (341) та Сумській (190) області. Водночас у Кіровоградській області не зробили жодного щеплення за день.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна до кінця місяця отримає більш 473 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer. Поставка буде здійснена в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Коронавірус у світі

У Саудівській Аравії частково послабили заборону на міжнародні поїздки та дозволили виїзди за кордон громадянам, які вакцинувалися від Covid-19.

Нідерланди також послаблюють протиепідемічні обмеження. З 19 травня у країні відновлять роботу парки розваг та спортзали. Також відкриваються музичні та танцювальні школи для класів, в яких максимум двоє людей та викладач.

Туреччина також скасовує лоудаун, який уряд запровадив у квітні. Люди віком за 65, які отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу, а також молодь віком до 18 років можуть виходити на вулицю без обмежень, дотримуючись комендантської години.

У Великій Британії з 17 травня послабили обмеження в Англії, Уельсі і більшій частині Шотландії, дозволивши відкрити бізнес-сфери і знявши заборону на виїзд за кордон.