Люди стали більше пити алкоголю під час пандемії. І це призвело до збільшення захворювань шлунково-кишкового тракту і печінки. До такого висновку прийшли вчені Брауновського університету з США.

Дослідники в ході проекту зіставили кількість звернень за медичною допомогою у 2020 році в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, коли пандемії ще не було. Виявилося, що в 2020-му люди скаржилися на болі і нездужання в області шлунково-кишкового тракту частіше майже на 60%, ніж роком раніше.

– Коли ми увійшли в стан пандемії, багато людей зазнали серйозні негативні наслідки, такі як соціальна ізоляція, втрата роботи, зростання тривожності і депресії, – зазначив доктор медичних наук, провідний дослідник дослідження і науковий співробітник відділу гастроентерології в Медичній школі Уоррена Альперта Брауновського університету Вайхонг Чанг.

За словами вченого, саме цей досвід, швидше за все, і став головною причиною різкого збільшення споживання алкоголю. Що, в свою чергу, і призвело до стійкого зростання кількості патологій печінки і шлунково-кишкового тракту. Причому спостерігається тенденція до погіршення тяжкості цих захворювань.

Оскільки багато людей із захворюваннями, пов’язаними зі зловживанням спиртним не завжди зверталися до лікарень, дослідники вважають, що проблема може бути набагато більш значуща. Це спонукає лікарів первинної допомоги та гастроентерологів подвоювати кількість питань пацієнтам про їхнє ставлення до алкоголю.

Пов’язані з алкоголем захворювання шлунково-кишкового тракту або печінки можуть викликати раптове збільшення ваги, пожовтіння шкіри, сплутаність свідомості, втому, зниження апетиту, чорний стілець і/або сильний біль в животі, зазначив доктор Чанг. І закликав усіх, хто відчуває ці симптоми, а також всіх, хто стурбований своїм вживанням алкоголю, як можна швидше звернутися до лікаря.

Для довідки. Національний інститут зловживання алкоголем і алкоголізму (США) визначає, як зловживання алкоголем вживання більш чотирьох напоїв в день або більше 14 напоїв на тиждень для чоловіків; і вживання більше трьох напоїв в день або більше семи напоїв в тиждень для жінок.

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