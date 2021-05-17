У Великій Британії 17 травня пом’якшили умови національного локдауну. Відкриваються кафе, театри, стадіони, а також буде дозволено займатися сексом із незнайомцями. Нагадаємо, заборону було введено 22 березня 2020 року. Причина – Covid-19.

У зв’язку з цим сексуально активні члени суспільства обговорюють важливі питання. Відповідають на них лікарі, науковці та інші експерти в матеріалах The Guardian.

Постковідний світ уже не буде таким як раніше. І життя, і правила поведінки будуть іншими, адже багато хто вважає, що нульового ризику не існує.

І те, що для однієї людини буде прийнятним, для іншої здаватиметься обурливою нерозсудливістю. Пандемія впливає на нас по-різному, і ми, ймовірно, отримаємо різні версії того, хто є “моральним” і “відповідальним”.

Чи слід робити експрес–тест перед тим, як піти на побачення?

– Я боюся висловити помилкове твердження, – каже Елеонора Дрегер, лікар із питань інтимного здоров’я та ВІЛ-інфекції. – Коли ви робите експрес-тест, це означає, що ви, ймовірно, не є заразними в цей день. І тільки. Це не може бути дозволом на все, що вам хочеться робити.

Якщо ви хочете бути абсолютно впевненими, що не заразите когось або не інфікуєтесь Covid-19 самі, незалежно від того, обідаєте ви чи займаєтеся сексом, то експрес-тести не дадуть вам точної відповіді.

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Можливо, важливішим буде зробити експрес-тест або самоізолюватись уже після близької зустрічі будь з ким.

Чи нормально йти на побачення, коли щойно вакцинувались, чи варто почекати повторного щеплення?

Дві вакцини забезпечують кращий захист, тож почекайте другої. Та чи будуть вас чекати весь це час?

Забороняти займатися сексом не варто, вважає дехто.

– Тридцятирічний досвід з ВІЛ довів, що радити людям, щось робити або не робити, марна справа, – говорить Вілл Нутленд, автор чудового інтернет-ресурсу “Як займатися сексом у ці дні: навігація інтимним ковідом”. – От якщо допомогти людям знизити ризик, вони тебе послухають.

Його порада: зачекайте, аж доки вакцинуєтесь двічі, але не почувайтеся вигнанцем, якщо цього не зробили.

Чи нормально запитувати когось про наявність вакцинації?

Якщо одним словом, то ні. Це, як стверджують спеціалісти, порушення етикету. А англійці ті ще знавці хороших манер. Краще вже не ходити на побачення, якщо ви так переймаєтеся. Просити доказів – це псування настрою.

А як щодо внесення вашого статусу вакцинації до профілю знайомств?

Тут думки розходяться.

– Як і все, що ви розміщуєте в будь-якому профілі, це важливо для вас, – стверджує Дебора Робертсон, автор книги Манери. Сучасне керівництво.

Однак Генсон, фахівець з етикету, вважає, що це схоже на спробу похизуватися: Подивися на мене, у мене є дещо, чого немає в тебе. А це неправильно.

Що небезпечніше – цілуватися з язиком (по-французьки) або займатися сексом (без поцілунків)?

– Якщо задіяно багато контактів “рот у рот”, – каже Нутленд, – це збільшить ризик.

Ми достеменно не знаємо, як передається хвороба, каже Дрегер. Вона додає, що зараз не йдеться про інфекцію, що передається статевим шляхом, але вірус можна виявити в слині, спермі та в організмі.

Чи безпечний оральний секс під час епідемії Covid-19?

Хоча існує думка, що оральний секс безпечніший, не варто бути занадто довірливим.

– Підліткам я кажу, коли ви маєте намір займатися сексом із кимось, рідини в організмі торкаються інших рідин. Якщо не обмінятися слиною, це зменшить ризик отримати або поширити Covid-19, але ризик залишиться, – розповідає Дрегер.

Якщо ми вирішили займатися сексом, чи слід одягти маски?

Маски – це, безумовно, нові презервативи.

– Якщо ви одягаєте презерватив при гонореї, то не убезпечите себе від інфекції на 100 %. Дуже багато дотиків у такій ситуації, – говорить Дрегер.

Усі експерти висловили думку, що маски у сексі, це нереально.

Зустрічатися з людиною, яка повністю вакцинована, справді безпечніше?

Так. Це безпечно на 80-97%, залежно від вакцини, яку ви зробили.

Чи безпечніше цілуватися на відкритому повітрі, ніж у приміщенні?

– Я не можу сказати, що статеві контакти на вулиці абсолютно безпечні, – говорить Нутленд. – Але глобальні докази зараз свідчать про те, що Covid-19 набагато легше передається у закритих, погано провітрюваних приміщеннях.

Та якщо у вас наявна коронавірусна інфекція, і ви кашляєте просто на когось, то не важливо, робите ви це в приміщенні чи за кущами.

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