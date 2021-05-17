Через понаднормову роботу кожного року помирають сотні тисяч людей. Про це свідчить спільне дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної організації праці.

Спеціалісти визначили, що у 2016 році 745 тис. осіб померли від інсульту і серцевих захворювань, пов’язаних з тривалим робочим днем. Ця кількість на 30% більша, ніж у 2000 році.

– Робота від 55 год. на тиждень є серйозною загрозою для здоров’я. Ми сподіваємося, що ця інформація посприяє захисту робітників, – наголосила директорка Департаменту навколишнього середовища, зміни клімату та охорони здоров’я ВООЗ Марія Нейра.

Також дослідження показало, що найбільше від понаднормової праці помирають чоловіки (70%) середнього і старшого віку. Люди, які живуть у країнах Південно-Східної Азії та регіоні Західної частини Тихого океану (Китай, Японія, Австралія) страждають від цього найбільше.

Дослідження засноване на даних зі 194 країн світу та охопило 2000-2016 роки. Воно показало, що робота 55 год. і більше на тиждень підвищує ризик інсульту на 35%, а ризик смерті від ішемічної хвороби серця збільшується на 17% у порівнянні з випадками, коли людина працює 35-40 год. на тиждень.

Науковці не враховували дані під час пандемії Covid-19. Проте у ВООЗ додали, що віддалена робота та економічний спад в результаті надзвичайної ситуації з коронавірусом може збільшити ризики смертей від понаднормової роботи.

Нещодавно ВООЗ закликала європейські країни не поспішати скасовувати карантинні обмеження, адже це може призвести до нового сплеску захворювання на Covid-19.

Джерело: ВООЗ