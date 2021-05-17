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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Україна друга в Європі за смертністю від Covid-19

коронавирус

За статистикою минулої доби, Україна – на другому місці за кількістю летальних випадків від Covid-19 в Європі. За кількістю нових заражень наша позиція 6-та в Європі і 19-та – в світі.

Всього за останні 24 години на коронавірусну інфекцію захворіли понад 500 тис людей в світі. Лідирують, як і раніше, Індія – 282 тис нових випадків захворювання Covid-19, Бразилія – ​​близько 37 тис і США – майже 18 тис. Далі йдуть Аргентина, Колумбія і Франція.

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Більше 9 тис осіб за добу померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

З початку пандемії летальних випадків всього в світі налічується вже майже 3,5 млн, близько 140 млн одужали, близько 18 млн на сьогодні знаходяться в активній стадії хвороби.

За минулу добу, 16 травня, в Україні зафіксовано 2 136 нових випадків коронавірусу, померли 109 осіб.

Читайте також прогноз вірусолога про те, коли буде новий спалах захворюванності на коронавірусну інфекцію.

Джерело: Worldometers

Фото: Depositphotos

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