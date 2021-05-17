В Україні можуть запровадити електронну торгівлю лікарськими засобами

Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною службою лікарських засобів та наркотичних речовин розробило проект постанови про внесення змін до ліцензійних умов проведення господарської діяльності щодо виробництва, імпорту, торгівлі лікарськими засобами.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко під час брифінгу 17 травня. За його словами, проект постанови вже відправили на розгляд у Кабінет міністрів.

– З початку пандемії доступ пацієнтів до лікарських засобів був обмежений, тому ми ухвалили рішення про можливість дистанційної торгівлі ліками, яке здійснюється в рамках реалізації програми Доступні ліки, – зазначив заступник.

Він додав, що завдяки цьому проекту у суб’єктів, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, з’явиться можливість в електронному форматі їх продавати.

Крім того, МОЗ розробляє національну стратегію щодо наркотиків до 2030 року. Вона націлена на зменшення попиту на психоактивні речовини, зменшення обігу незаконних речовин та зменшення соціального та економічного тягаря для країни.

Раніше у міністерстві стверджували, вони вже фіналізують технічне завдання для розробки електронної системи управління замовленням ліків та медичних виробів, їх залишками, збором потреби, графіками постачання і планування.

Цього року заплановано запуск програмного модуля щодо списання ліків через електронні рецепти.